Er wolle seine Pläne auch gegen den Widerstand des Commerzbank-Managements durchsetzen, betonte Orcel. «Wir haben ‌18 Monate lang versucht, in einen konstruktiven Dialog zu treten.» Die bisherigen Verhandlungen hätten keine Einigung gebracht. Seit ​Anfang April herrsche zwischen den beiden Banken ​Funkstille. Den Vorwurf eines ​feindlichen Übernahmeversuchs wies Orcel zurück. «Wir haben Vorschläge gemacht, um Gespräche ‌gebeten und Kompromissbereitschaft signalisiert. Wir haben versucht, alle Beteiligten auf dem Weg zu einer Einigung mitzunehmen.»