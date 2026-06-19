26,77 Prozent hatte sich UniCredit schon vorher zusammengekauft, so dass die Italiener nun ‌auf 39,28 Prozent an der Commerzbank kommen. Die Annahmequote war unerwartet hoch, nachdem das ​Tauschangebot bis zum vorletzten Tag der ​Frist für die Commerzbank-Aktionäre finanziell ​unattraktiv war. Weitere 3,22 Prozent an dem Frankfurter ‌Institut kann sich UniCredit durch die Umwandlung von Derivaten in Aktien sichern.