Die Italiener, die in Deutschland mit ihrer Marke HypoVereinsbank bekannt sind, erwarben am Mittwoch neun Prozent am zweitgrössten börsennotierten deutschen Geldinstitut und deuteten Interesse an einer Ausweitung ihres Engagements an. Im Falle einer Fusion entstünde ein neuer Bankriese in Europa mit einem Marktwert von fast 74 Milliarden Euro, der Platz zwei nach der britischen HSBC einnehmen könnte.