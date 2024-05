Der Nettogewinn erreichte 2,6 (Vorjahr: 2,06) Milliarden Euro und lag damit über den Analystenschätzungen von 2,13 Milliarden, wie die zweitgrösste Bank Italiens am Dienstag mitteilte. Für das Gesamtjahr kündigte der Vorstand einen Nettogewinn von über 8,5 Milliarden Euro an und eine Ausschüttungsquote, die höher als die zuletzt prognostizierten 90 Prozent des Gewinns sein soll. Der Vorstand wolle sich an 2023 orientieren, als der gesamte Gewinn von 8,6 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet wurde.