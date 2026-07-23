Die nächsten Schritte seien «hoffentlich» Gespräche mit ⁠der deutschen Regierung und den Betriebsräten, sagte UniCredit-Chef Orcel am ‌Donnerstag in einem Interview des Nachrichtensenders ‌CNBC. «Es sollte kein ​Problem sein, zu einer Einigung zu kommen, die im besten Interesse aller ist», sagte Orcel. Die Bundesregierung hatte zuletzt erneut heftige Kritik am ‌Vorgehen der Italiener geübt, Bundeskanzler Friedrich Merz hatte aber betont, er werde eine Fusion nicht verhindern. ​Orcel sagte CNBC, Commerzbank und die ​Münchner UniCredit-Tochter HypoVereinsbank sollten noch ​für zwei bis drei Jahre getrennt weiterarbeiten.