Einen kompletten Rückzug aus dem Land strebt die Bank aber nicht an. UniCredit wolle keine Schritte unternehmen, die Russland ein gerechtfertigtes Motiv geben, einzugreifen und die Kontrolle über lokale Vermögenswerte der Bank zu übernehmen, sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel am Mittwoch zu Analysten. Unter den europäischen Instituten ist UniCredit nach der österreichischen Raiffeisen Bank das Geldhaus mit der zweitgrössten Präsenz in Russland.