Zugleich vermeldete das Geldhaus für das zweite Quartal einen Gewinnanstieg von gut sieben Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Deshalb erhöhte Unicredit die Prognose für das Gesamtjahr und peilt nun einen Gewinn von 10,5 Milliarden Euro an - zuvor hatte es 9,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch die Aktionäre sollen davon profitieren: Unicredit will zwischen 2025 und 2027 mindestens 30 Milliarden Euro an sie ausschütten, mindestens die Hälfte davon in Form von Dividenden.