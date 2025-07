Mit dem Aus bei Banco BPM rückt für UniCredit-Chef Andrea Orcel das Buhlen um die Commerzbank noch stärker in den Vordergrund. Dort hatte die UniCredit überraschend vor knapp einem Jahr eingekauft. Inzwischen halten die Italiener direkt mehr als 19 Prozent und haben angekündigt, weitere Derivate in Aktien umzuwandeln, was ihnen weitere neun Prozent verschaffen würde.