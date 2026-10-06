Die 35,4 Millionen neuen Papiere würden mit je 24,05 Euro bewertet, dem Schlusskurs der 1&1-Aktie vom vergangenen Freitag, also ​mit insgesamt 850,3 Millionen Euro. Genau diesen ​Betrag hatte United Internet der ehemaligen ​1&1-Tochter Versatel geliehen. Er wird nun gegen 1&1-Aktien getauscht. Damit werde auch die ‌konzerninterne Finanzstruktur vereinfacht, erklärte der Mutterkonzern. Zuletzt hatte er die 1&1-Beteiligung durch Zukäufe am Markt bereits um 1,3 Millionen Aktien aufgestockt. 4,7 ​Millionen ​weitere 1&1-Aktien könnten bis ⁠Mitte 2027 noch hinzukommen.