Damit wird das Unternehmen derzeit mit gut 35 Milliarden Euro bewertet - weitaus weniger, als die Übernahme mit 56 Milliarden Euro in Aussicht stellt. Auf Sicht eines Jahres ist der Aktienkurs um fast ein Drittel gefallen. Grosse Anteilseigner sind der französische Milliardär Vincent Bollore mit 18,5 Prozent und der Mischkonzern Vivendi mit 13,4 Prozent Kapitalanteil. Dem chinesischen Internetriesen Tencent sind laut Universal Music 11,5 Prozent zuzurechnen, Ackman gehören demnach bereits gut 4,7 Prozent.