Starmer kämpft nach dem Wahldebakel seiner Labour-Partei bei den jüngsten Kommunalwahlen um den Machterhalt. Am Donnerstag trat der britische Gesundheitsminister Wes Streeting zurück und erhöhte damit den Druck auf ‌den Premierminister. Viele in der Partei machen Starmer für das schlechte Abschneiden bei den Wahlen verantwortlich, womöglich droht eine parteiinterne Revolte auszubrechen. Die Zeitung «The Times» hatte am ​Mittwoch berichtet, dass Streeting vor dem Rücktritt stehe, um Starmer als ​Chef der Labour-Partei herauszufordern.