ist Partner bei der Anwaltskanzlei Lalive (Genf, Zürich, London) und verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung und Vertretung von Unternehmen in komplexen nationalen und internationalen Regulierungsprojekten und Rechtsstreitigkeiten. Er ist unter anderem Mitglied des ISO-Expertenkomitees für "Governance of organizations", ESG-Rechtsexperte beim Center for Corporate Reporting und Gründungsmitglied der International Academy of Financial Crime Litigators.