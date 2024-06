«Einige US-Versorger planen, in den nächsten Jahren 20 bis 50 Prozent der Gesamtinvestitionen in regulierte erneuerbare Energien und in die Stromübertragung zu investieren. Das Ausmass der Herausforderung ist enorm: Derzeit stehen mehr als 2’600 GW an Projekten in der Projektepipeline, das ist mehr als die Kapazität aller in Betrieb befindlichen Kraftwerke», so Citi Research.