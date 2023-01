Diese Hinweise werden in den kommenden Wochen klarer. Die Eröffnung der Bilanzsaison startet mit den Grossbanken Bank of America und JPMorgan und dem Industrie-Titanen 3M, welche am heutigen Freitag über die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres berichten und ihre Ansichten für 2023 erörtern. Die Jahresberichte der grossen Tech-Firmen wie Amazon, Alphabet und Apple werden später einen weiteren Einblick geben, wie sich die grössten Technologie-Unternehmen in dieser von Unsicherheit und schwächelndem Wachstum geprägten Zeit positionieren.