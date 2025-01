Was heisst das?

Die US-Haushalte haben die höchste je gemessene Aktienallokation. Amerika hat zudem ein reales Einkommenswachstum. Deshalb besteht Potenzial, den US-Aktienmarkt noch einmal weiter anzutreiben. Diese Ausgangslage haben wir in Europa leider nicht. Das ist gut und schlecht, denn es ist selten, dass die europäischen Aktien zu teuer sind. Aber Europa hat einfach nicht die optimistischen Investoren und wir haben auch nicht diese Aktienkultur. Deshalb muss man in Bezug auf die US-Märkte im Spätzyklus immer vorsichtig sein. Es zahlt sich ohne negatives Makromomentum selten aus, gegen Aktienmärkte zu wetten, die eine starke Aktienkultur haben. Diese «Boom and Bust»-Zyklen gehören am US-Aktienmarkt einfach dazu. Interessanterweise muss man auch in China vorsichtig sein. Wer dort auf einen Bärenmarkt setzt, kann wegen der von Retail-Investoren getriebenen Rallys schnell auch sehr viel Geld verlieren.