Die Futures auf den S&P 500 veränderten sich am MIttwoch vor Handelsbeginn kaum, nachdem Technologiewerte den Index auf ein Rekordhoch getrieben hatten. Am Mittwoch wird aufgrund der verkürzten Öffnungszeiten an den Feiertagen ein geringeres Handelsvolumen erwartet. Händler sind weiterhin zuversichtlich, dass das Jahr positiv ausklingen kann, da die Weihnachtsrallye begonnen hat und der US-Leitindex seinen diesjährigen Anstieg von rund 17 Prozent möglicherweise noch ausbauen könnte.