Der Wert der in US-Aktien gehaltenen Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist im zweiten Quartal 2025 angestiegen, wie aus einer am Donnerstagabend veröffentlichten 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.
Die Anteile der Nationalbank an 2'315 in Amerika börsennotierten Unternehmen waren gemäss Bloomberg-Daten zum 30. September 2025 insgesamt 172,4 Milliarden Dollar wert. Das sind 3 Prozent mehr als am Ende des zweiten Quartals. Im Vorquartal betrug der Kurszuwachs noch 18 Prozent. Etwa ein Viertel der Devisenreserven der SNB sind in Aktien angelegt, der Grossteil davon in den USA.
Die SNB hat bei den grossen Technologiewerten im Gegensatz zum Vorquartal etwas abgebaut: Sie hält nun Aktien von: Nvidia 70,4 Millionen Stück (-3,5 Millionen), Apple 43,0 Millionen (-2,4 Millionen), Microsoft 20,3 Millionen (-1,0 Millionen), Amazon 27,5 Millionen (-1,4 Millionen) und Meta 6,3 Millionen Stück (-372'000).
Nvidia ist weiterhin die grösste Position, welche 7,6 Prozent vom Gesamtwert der US-Aktienbestände ausmacht. Darauf folgen Apple (6,3 Prozent), Microsoft (6,1 Prozent), Amazon (3,5 Prozent) und Meta (2,6 Prozent) sowie Broadcom (2,5 Prozent). Im Vergleich zu den zwei Vorquartalen stieg die maximale Positionsgrösse über 7 Prozent des Gesamtportfolios.
Die fünf grössten Positionen machen rund 26,2 Prozent des Portfolios aus gegenüber 25 Prozent im Vorquartal.