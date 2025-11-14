Die Anteile der Nationalbank an 2'315 in Amerika börsennotierten Unternehmen waren gemäss Bloomberg-Daten zum 30. September 2025 insgesamt 172,4 Milliarden Dollar wert. Das sind 3 Prozent mehr als am Ende des zweiten Quartals. Im Vorquartal betrug der Kurszuwachs noch 18 Prozent. Etwa ein Viertel der Devisenreserven der SNB sind in Aktien angelegt, der Grossteil davon in den USA.