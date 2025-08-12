Viele Analysten erwarten daher, dass die massive Rückkaufwelle die Indizes weiter antreiben wird - zusätzlich zu den ohnehin soliden Unternehmensgewinnen. Laut Daten von FactSet haben von den 91 Prozent der S&P-500-Unternehmen, die bislang ihre Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt haben, rund 82 Prozent die Schätzungen übertroffen. Laut einem US-Strategen ist diese Kombination «ein gutes Vorzeichen für den Gesamtmarkt».