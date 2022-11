Am Devisenmarkt sorgte das für Aufsehen: Der Dollar verlor binnen zwei Tagen so stark an Wert wie seit fast 14 Jahren nicht mehr, der Euro wertete im Gegenzug in dem Zeitraum um 3,2 Prozent auf. Das kommt insbesondere exportabhängigen Unternehmen zugute, welche ihre Produkte damit günstiger auf dem Weltmarkt verkaufen können.