Auftrieb erhielten die Kurse der US-Anleihen zudem durch überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben des Landes überraschend weiter verschlechtert. Er liegt weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.