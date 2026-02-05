Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird erst am kommenden Mittwoch veröffentlicht und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Freitag. Grund ist die vorübergehende Schliessung von Bundesbehörden.