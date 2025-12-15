Die grosse Debatte am US-Schatzmarkt über das Ausmass der bevorstehenden Zinssenkungen der Federal Reserve wird sich mit einer Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten weiter anheizen.
In dieser Woche wird die Datenlücke, die durch den Stillstand der US-Regierung entstanden ist, mit der verspäteten Bekanntgabe der monatlichen Beschäftigungs- und Inflationszahlen weitgehend geschlossen, und Anfang Januar folgen weitere wichtige Arbeitsmarktdaten. Die Berichte werden dazu beitragen, die übergreifende Frage zu beantworten, ob die Fed nach drei Zinssenkungen in Folge mit der Lockerung der Geldpolitik bald fertig ist oder ob sie noch aggressiver vorgehen muss.
Für Anleihenhändler steht viel auf dem Spiel, denn sie setzen darauf, dass die Zentralbank die Zinsen im nächsten Jahr zweimal senken wird, um den Arbeitsmarkt und die Wachstumsaussichten zu stützen, auch wenn die Inflation hartnäckig hoch bleibt. Das ist eine Senkung mehr, als die Fed andeutet, und wenn die Markterwartungen richtig sind, könnte das die Bühne für einen weiteren soliden Lauf für Staatsanleihen bereiten, die auf ihr bestes Jahr seit 2020 zusteuern.
«Der wichtigste Datenpunkt für das nächste Jahr» könnten die Beschäftigungszahlen vom Dienstag sein, so George Catrambone, Leiter des Bereichs Fixed Income bei DWS Americas. «Das ist alles, worauf ich schaue, und wenn sich der Arbeitsmarkt entwickelt, entwickeln sich auch die Zinsen.»
Catrambone gehört zu denjenigen, die davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen noch stärker senken muss - möglicherweise sehr viel stärker, wenn man die Schwäche der Arbeitsmarktindikatoren vor der Veröffentlichung in dieser Woche betrachtet - und er kaufte Staatsanleihen, als die Renditen letzte Woche auf Mehrmonatshochs stiegen.
Zu Wochenbeginn liegen die Renditen für zweijährige Staatsanleihen bei etwa 3,5 Prozent und die 10-jährigen bei etwa 4,2 Prozent. Die Renditen zogen sich von ihren jüngsten Höchstständen in der vergangenen Woche zurück, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell in seiner Pressekonferenz am Mittwoch nach der Senkung des Leitzinses um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 3,5 Prozent bis 3,75 Prozent seine Besorgnis über eine schwächere Beschäftigungslage zum Ausdruck brachte.
Vor diesem Hintergrund bauen Händler Optionspositionen auf, die sich auszahlen würden, wenn die Marktstimmung auf eine Zinssenkung im ersten Quartal umschlägt. Derzeit ist eine weitere Zinssenkung erst ab Mitte des Jahres und eine zweite im Oktober vollständig eingepreist.
Daten zuerst
Das alles verstärkt die Konzentration auf die unmittelbar bevorstehenden Daten, die den November und einen Teil der Daten für Oktober umfassen werden. Nach der mittleren Prognose einer Bloomberg-Umfrage dürfte die Wirtschaft im November 50'000 neue Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen haben. Eine verspätete Veröffentlichung im letzten Monat zeigte einen Zuwachs von 119'000 Arbeitsplätzen im September. Damit wurden die Schätzungen übertroffen, obwohl die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent stieg, den höchsten Stand seit 2021.
Kevin Flanagan von WisdomTree ist der Meinung, dass die in dieser Woche veröffentlichten Arbeitsmarktdaten weniger Gewicht haben, da der Stillstand die Datenerhebung erschwert hat. Für ihn verschiebt sich der Schwerpunkt auf den Bericht, der Anfang nächsten Monats vor der geldpolitischen Entscheidung der Fed am 28. Januar veröffentlicht wird.
«Die Messlatte für eine Zinssenkung durch die Fed bei der nächsten Sitzung im Januar ist höher gelegt», so Flanagan, Leiter der Abteilung für festverzinsliche Wertpapiere bei der Bank. «Man müsste sichtbare Anzeichen für eine Abkühlung im Beschäftigungsbericht sehen».
Ein Novemberwert, der im Bereich der Septemberzahlen liegt, würde wahrscheinlich einen Ausverkauf auslösen, der die 10-jährige Rendite auf 4,25 Prozent treibt, so Flanagan von Wisdom Tree. Er ist auch der Meinung, dass die Fed mit den Zinssenkungen bald fertig ist, und zitiert Studien, die zeigen, dass 3,5 Prozent ein sogenannter neutraler Zinssatz ist, der die Wirtschaft weder stimuliert noch einschränkt.
Diese Ansicht spiegelt die Äusserungen Powells von letzter Woche wider, wonach der Leitzins der Fed nun «innerhalb einer breiten Spanne von Schätzungen» eines neutralen Wertes liege, was für einige unterstreicht, dass der Spielraum für zusätzliche Lockerungen begrenzt ist.
Die Händler ihrerseits gehen davon aus, dass die Fed diesen Lockerungszyklus bei etwa 3,2 Prozent beenden wird, wie ein Vertreter des Swap-Marktes berichtet.
Anstelle eines Aufwärtsmarktes, der im Jahr 2026 solide Gesamtrenditen erwirtschaften dürfte, deutet eine Fed, die sich angesichts der hartnäckigen Inflation grösstenteils zurückhält, eher auf eine künftige Spanne für Staatsanleihen hin, wobei der Grossteil der Renditen aus Kuponzahlungen um die 4 Prozent stammen wird.
Neuer Fed-Vorsitz
Auch der neue Vorsitzende ist uneins über den politischen Kurs und wartet wie die Anleger auf Daten, die den Weg weisen.
Einer der Abweichler der letzten Woche, der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, sagte am Freitag, er habe gegen eine Zinssenkung gestimmt, weil er mehr Inflationsdaten sehen wollte.
Es gibt noch ein weiteres grosses Ereignis, das sich abzeichnet: Der Fokus der Anleger könnte sich bald von den Wirtschaftsdaten auf den Nachfolger von Powell verlagern, wenn dessen Amtszeit im Mai endet, da Präsident Donald Trump erheblichen Druck in Richtung deutlich niedrigerer Zinsen ausübt. Trumps Suche befindet sich in der Endphase.
Ein neuer Vorsitzender «bedeutet, dass die Fed noch 'dovisher' tendiert, unabhängig davon, dass die Wirtschaft ein wenig heiss läuft», sagte Janet Rilling, Leiterin des Plus Fixed Income Teams bei Allspring Global Investments.
«Die Deckung könnte am Ende auf dem Arbeitsmarkt liegen», sagte sie. «Wir gehen zwar nicht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit sprunghaft ansteigt, aber wenn sie sich etwas abschwächt, könnte das der Grund für eine Zinssenkung sein.»
(Bloomberg/cash)