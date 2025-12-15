Für Anleihenhändler steht viel auf dem Spiel, denn sie setzen darauf, dass die Zentralbank die Zinsen im nächsten Jahr zweimal senken wird, um den Arbeitsmarkt und die Wachstumsaussichten zu stützen, auch wenn die Inflation hartnäckig hoch bleibt. Das ist eine Senkung mehr, als die Fed andeutet, und wenn die Markterwartungen richtig sind, könnte das die Bühne für einen weiteren soliden Lauf für Staatsanleihen bereiten, die auf ihr bestes Jahr seit 2020 zusteuern.