Das Verdikt: Der Citi-Analyst bestätigt zwar das «Neutral»-Rating, versieht diese Einstufung aber mit dem Hinweis «hohes Risiko». Das Kursziel sinkt auf 700 von 940 Franken - weiter, wie man sagen muss. Denn der Experte von Citi sah die Partners-Group-Aktie im März noch bei 1270 Franken und empfahl sie zum Kauf. Dann folgte die Herabstufung auf «Neutral» sowie die Preiszielsenkung auf 940 Franken. So folgten die tiefer werdenden Einschätzungen von Citi dem Kursverfall der Aktie in den vergangenen Monaten.