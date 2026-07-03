Die Aktien von Partners Group fallen am Freitagmorgen um 0,35 Prozent auf 679,20 Franken. Dabei hatten sie sich in der zurückliegenden Börsenwoche ein Stück weit vom rapiden Kursverfall erholt, der Ende Mai eingesetzt hatte. Doch seit dem Allzeithoch bei 1667 Franken vom Herbst 2021 sind die Titel des Privatmarktspezialisten um 60 Prozent auf dem gegenwärtigen Stand gefallen, der zugleich einem Sechs-Jahres-Tief entspricht.
Druck auf die Aktie übt am heutigen Freitag der zuständige Analyst der Citigroup aus. Er bleibt hinsichtlich europäischer alternativer Vermögensverwalter wie Partners Group vorsichtig, namentlich wegen geopolitischer Risiken und Künstlicher Intelligenz. Diese stelle «eine grundlegend andere Herausforderung als frühere Zyklen» dar, schreibt er und führt aus: Partners Group scheine stärker als andere Privatmarktfirmen von einer makroökonomischen Verschlechterung betroffen zu sein; die Finanzgesellschaft aus Baar weise auch die schwächste Gewinndynamik im gesamten Sektor auf und es bestehen weiterhin Abwärtsrisiken für die Gewinne.
Das Verdikt: Der Citi-Analyst bestätigt zwar das «Neutral»-Rating, versieht diese Einstufung aber mit dem Hinweis «hohes Risiko». Das Kursziel sinkt auf 700 von 940 Franken - weiter, wie man sagen muss. Denn der Experte von Citi sah die Partners-Group-Aktie im März noch bei 1270 Franken und empfahl sie zum Kauf. Dann folgte die Herabstufung auf «Neutral» sowie die Preiszielsenkung auf 940 Franken. So folgten die tiefer werdenden Einschätzungen von Citi dem Kursverfall der Aktie in den vergangenen Monaten.
Eine positivere Sicht auf den Schweizer Privatmarktspezialisten hat die Zürcher Kantonalbank (ZKB) eingenommen. Der zuständige Analyst senkt den den fairen Wert der Aktie zwar auf 1050 von 1200 Franken. Doch auch dieser neu gesetzt Wert bedeutet ein rund 55-prozentiges Gewinnpotenzial. Die Einstufung von Partners Group durch die ZKB lautet weiterhin «Übergewichten».
Mit dieser Prognose befindet sich der ZKB-Experte im Gros der von AWP erfassen Analysten. Diese sehen im Schnitt ein Kursziel von 1034 Franken. Zehn Anlageurteile lauten «Kaufen», sechs stehen auf «Neutral». Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine.