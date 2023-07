Rechtsexperten bezweifelten, dass die Behörde mit ihrem Einspruch durchkommen wird. Die Berufungsinstanz werde vor allem prüfen, ob es Fakten für die Behauptung der FTC gebe, dass Microsoft der Konkurrenz Lizenzen für Activision-Spiele wie "Call of Duty" verweigern wird, sagte Kartellrechtsexperte Daniel Crane von der University of Michigan Law School. "Die FTC könnte in der Berufung Schwierigkeiten haben, diesen Umstand nachzuweisen. Damit wäre der Fall in der von ihr dargelegten Form hinfällig."