Ein Blick auf das Kurstableau in New York zeigt, dass sich andere Technologie-Titel am Donnerstag erstaunlich gut hielten und der Sektor noch nicht abgeschrieben werden kann. Cisco legte um 1,1 Prozent zu, IBM um 0,2 Prozent, Netease um 3,2 Prozent und die stark leerverkauften Unity Software gewannen gar 6,6 Prozent hinzu.