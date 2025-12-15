Anleger, die rund um die Uhr handeln wollen, nutzen derzeit ausserbörsliche Handelsplätze. Die Nachfrage nach Handel während der US-Nachtstunden nehme jedoch zu, sagte Mack. «Wenn man an diese Anleger auf der ganzen Welt denkt, wollen sie auf diesen riesigen Markt zu ihren eigenen Bedingungen und in ihren eigenen Zeitzonen zugreifen.» Die Handelszeiten an grossen Börsen wie der NYSE gehen mehr als ein Jahrhundert zurück auf die Zeit, als Geschäfte noch persönlich von Brokern auf dem Parkett abgewickelt wurden.