Das zuständige Gericht für internationalen Handel in New York blockierte in einer weitreichenden Entscheidung mit sofortiger Wirkung die meisten Zölle, mit denen Trump weltweit Handelspartner wie die Europäische Union und China zu Zugeständnissen zwingen will. Die Richter gelangten zu der Überzeugung, dass der Präsident seine Befugnisse überschritt.