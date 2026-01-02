Hinzu kommen Sorgen um die ​Handelsqualität. In den Nachtstunden droht eine geringe Liquidität, was zu grösseren Spannen zwischen An- und Verkaufskursen und erhöhter Volatilität führen könnte. Der weltgrösste Vermögensverwalter BlackRock warnte in einer Studie vor höheren Handelskosten für Anleger. Auch Bankmanager mahnen zur Vorsicht. «Wir müssen sicherstellen, dass die richtigen Schutzmechanismen für ‌das Risikomanagement vorhanden sind, bevor wir das wirklich auf den Markt loslassen», sagte ⁠Sonali Theisen von der Bank of America bei einer Veranstaltung der SEC.