Gelockerte Vorschriften gingen jedoch häufig zu Lasten der Anleger, die dadurch einem erhöhten Verlustrisiko ausgesetzt sind, warnen Experten. «Historisch gesehen haben Anleger und Emittenten die US-Kapitalmärkte als die besten der Welt angesehen. Das liegt am Regulierungssystem», sagte Jill Fisch, Professorin für Wirtschaftsrecht an der University of Pennsylvania. «Es liegt daran, dass die Märkte besser funktionieren, wenn es vollständige Informationen gibt. Die Preise für Wertpapiere sind genauer. Das ist gut für alle.» In den vergangenen Jahren hatten die globale Finanzkrise 2008, der SPAC-Boom und der Handel mit Meme-Aktien nach der Corona-Pandemie zu einer verstärkten aufsichtsrechtlichen Überwachung der Unternehmen geführt. Als Apple 1980 an die Börse ging, war der Börsenprospekt 47 Seiten lang. Im Vergleich dazu umfasst ein typischer Börsengangsprospekt heutzutage 250 Seiten, einschliesslich umfangreicher allgemeiner Formulierungen zu Risikofaktoren, sagt Jay Ritter, Finanzprofessor an der Universität von Florida.