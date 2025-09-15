Allerdings wird die Liste von potenziellen Störfaktoren und Gefahren für die Rallye länger: Das sind zum Beispiel eine Reihe von Enttäuschungen bei den Unternehmenszahlen wichtiger Unternehmen, welche die Rallye angetrieben haben. Dann haben die Bewertungen der US-Aktien sehr hohe Niveaus erreicht: Der Dow Jones handelt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23, der S&P 500 bei 25 (und damit so hoch wie seit 2002 nicht mehr) und der Nasdaq gar bei einem KGV von 35. Beim SMI sind es - zum Vergleich - deren 18.