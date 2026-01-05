Da auch keine Verschlechterung der geopolitischen Lage zu erwarten ist, werde auch der Franken «derzeit nicht als sicherer Hafen gesucht», so ein weiterer Kommentar. Weitere Impulse sind in den kommenden Tagen durch zahlreiche Konjunkturdaten in Europa und den USA zu erwarten. Zudem werden in der Schweiz und Europa auch die Inflationsdaten für den Dezember veröffentlicht. Ferner stehen auch noch die US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda.