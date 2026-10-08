Der Bau von Rechenzentren hat seit 2023 an Dynamik gewonnen. Im August belief sich das Volumen neuer Projekte auf 85 Milliarden Dollar, verglichen mit rund 13 Milliarden Dollar im gleichen Monat vor fünf Jahren. Das Wachstum von KI-Rechenzentren wird durch den Zugang zu zuverlässiger Stromversorgung, Netzanschlüssen und die für den Bau erforderlichen behördlichen Genehmigungen gebremst.