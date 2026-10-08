Während der Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in den USA weiter boomt, hat massiver öffentlicher Widerstand in einigen Regionen zu Projektstopps geführt. Für eine ausgewählte Gruppe von Stromerzeugern könnte sich dies als finanzieller Glücksfall erweisen: Sie können die herkömmlichen, politisch sensiblen Stromnetze umgehen und lukrative Direktlieferverträge mit Technologiegiganten abschliessen.
Die Experten von Bloomberg prognostizieren, dass sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 mehr als verdoppeln wird, was langfristige Wachstumsperspektiven eröffnet. Allerdings hängt der Erfolg im Energiesektor von den einzelnen Unternehmen ab und ist kein allgemeiner Branchentrend.
Rechenzentren breiten sich in den USA rasant aus, zu den führenden Bundesstaaten zählen Virginia, Texas und Georgia. Angesichts des Unmuts der Wähler über überlastete Stromnetze und explodierende Stromrechnungen gehen Kandidaten für den Kongress schärfer gegen Genehmigungen für neue Infrastrukturprojekte vor.
Mindestens 24 der 38 Bundesstaaten, die Steueranreize für Rechenzentren gewähren, erwägen deren Rücknahme. Der texanische Gouverneur Greg Abbott hat angekündigt, keine Genehmigungen für Rechenzentren mehr zu erteilen, bis eine Überprüfung der Risiken für das Stromnetz abgeschlossen ist. In New York könnten neue Genehmigungen für ein Jahr ausgesetzt werden.
Der Bau von Rechenzentren hat seit 2023 an Dynamik gewonnen. Im August belief sich das Volumen neuer Projekte auf 85 Milliarden Dollar, verglichen mit rund 13 Milliarden Dollar im gleichen Monat vor fünf Jahren. Das Wachstum von KI-Rechenzentren wird durch den Zugang zu zuverlässiger Stromversorgung, Netzanschlüssen und die für den Bau erforderlichen behördlichen Genehmigungen gebremst.
Hyperscaler nutzen langfristige Stromabnahmeverträge und Leistungssteigerungen bei Kernkraftwerken als praktische Instrumente zur Sicherung der Energieversorgung. Alphabet schloss einen Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren über den Bezug von Kernkraftstrom von Constellation Energy ab. Das Unternehmen wird mehr als 4,3 Milliarden Dollar investieren, um eine neue Leistung von 890 Megawatt ans Netz zu bringen.
Seit der Ankündigung am Dienstag legten die Aktien von Constellation Energy um 12 Prozent zu, während die Kurse von Vistra und NRG Energy um mindestens 7 Prozent stiegen. Der «S&P 500 Utilities Sector Index» verzeichnete in der gleichen Zeitspanne ein Plus von 3 Prozent und übertraf damit den Anstieg des S&P 500 Index von 0,6 Prozent.
Laut der Basisszenario-Prognose von Bloomberg könnte der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis 2030 auf fast 1300 Terawattstunden ansteigen - ausgehend von derzeit 525 Terawattstunden. Dabei entfallen voraussichtlich rund 44 Prozent des weltweiten Strombedarfs für Rechenleistungen auf die USA.
S&P geht in einem optimistischen Szenario von fast 2200 TWh aus, während das Basisszenario bei rund 1600 TWh liegt. Die Prognosen von Goldman Sachs, der Internationalen Energieagentur (IEA) und McKinsey fallen etwas niedriger aus.
Im ersten Halbjahr 2026 wurden IT-Kapazitäten von mehr als 5,6 Gigawatt in Rechenzentren installiert - ein Rekordwert für ein erstes Halbjahr. Diese Zahl könnte noch nach oben korrigiert werden, sobald weitere Projekte gemeldet werden.
Unabhängige Stromerzeuger - insbesondere Constellation Energy und Vistra - verzeichnen eine positive Dynamik, die massgeblich durch Stromabnahmeverträge mit Hyperscalern getrieben wird. Regulierte Versorgungsunternehmen entwickelten sich im vergangenen Monat hingegen durchweg negativ, da steigende Renditen einen strukturellen Gegenwind darstellen.
Grössere Stromanbieter wie Constellation Energy, NRG und Vistra sind besser als kleinere Anbieter in der Lage, die Preisfindung zu beeinflussen und Kunden von einem Wechsel abzuhalten.
Constellation Energy schnitt im vergangenen Jahr schlechter ab als der S&P 500 Index und der «State Street Utilities Sector SPDR ETF». Dennoch sorgten die Deals mit Amazon und Google für eine kräftige Erholung. Die am 6. November anstehenden Ergebnisse für das dritte Quartal werden der wichtigste kurzfristige Impulsgeber sein.
(Bloomberg/cash)