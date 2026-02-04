Die US-Unternehmen haben im Januar weit weniger Jobs ‌als ‌erwartet geschaffen. In der Privatwirtschaft kamen insgesamt nur 22'000 Stellen hinzu, wie aus der am ​Mittwoch veröffentlichten Firmenbefragung des Personaldienstleisters ‌ADP hervorgeht. ‌In einer Reuters-Umfrage hatten Ökonomen einen Stellenzuwachs von 48'000 veranschlagt, nach abwärts revidiert 37.000 Dezember. Zunächst war von 41.000 die Rede ⁠gewesen.