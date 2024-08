Die Entscheidung eines Bundesrichters vom Montag ist ein bedeutender Sieg für das US-Justizministerium, das Google wegen seiner Kontrolle über rund 90 Prozent des Online-Suchmarktes und 95 Prozent des Marktes für Smartphones verklagt hatte. Der Richter stellte unter anderem fest, dass Google im Jahr 2021 etwa 26,3 Milliarden Dollar gezahlt hat, damit seine Suche auf Smartphones und Browsern standardmässig verwendet wird, und um seinen dominanten Marktanteil zu behalten. Die Google-Mutter Alphabet kündigte Berufung gegen die Entscheidung an. Das Urteil ist die erste wichtige Entscheidung in einer Reihe von Fällen, in denen es um angebliche Monopole im Bereich grosser Technologie-Unternehmen in den USA geht.