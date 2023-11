Swiss Life hatte jüngst an der Schweizer Börse einen schweren Stand und auch am Donnerstag geht die Talfahrt weiter: Die Titel verlieren 2,7 Prozent auf 553 Franken, während der Swiss Market Index (SMI) nur 0,1 Prozent tiefer steht. Seit Publikation des enttäuschenden 9-Monatsabschluss am 8. November beträgt der Kursrückgang knapp 6 Prozent. Ersten Kommentaren aus der Analystengemeinde zufolge bleibt der Zwischenbericht den Erwartungen einiges schuldig, es folgten diverse Kurszielsenkungen.