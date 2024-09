Nestlé zweitschwächste SMI-Aktie in diesem Jahr

Mit der vorliegenden Verkaufsempfehlung steht Morgan Stanley allein auf weiter Flur. Ein Gros der Banken und ihren Analysten preisen die Aktie von Nestlé noch immer zum Kauf an, wobei die Kursziele bis gegen 110 Franken reichen. Umso mehr sehen Börsenbeobachter in der Herunterstufung so etwas wie einen Tabubruch. Nachdem die Nestlé-Finanzchefin Anna Manz erst kürzlich an einer Investorenkonferenz Zurückhaltung in Bezug auf die Entwicklung des Tagesgeschäfts signalisiert hat (cash berichtete), könnten weitere Analysten ihre Gewinnerwartungen für den Nahrungsmittelhersteller unter negativen Vorzeichen überarbeiten. Für gewöhnlich bleibt das nicht ohne Folgen für den Aktienkurs.