Der Dax weitete nach der Veröffentlichung am Donnerstagnachmittag seine Gewinne etwas aus und notierte gut ein halbes Prozent fester bei 18'502 Punkten. Der EuroStoxx gewann genauso viel auf 4992 Zähler. Die Futures für die wichtigsten US-Indizes drehten indes leicht ins Plus. Die Investoren griffen auch beherzt bei Gold, den Staatsanleihen und dem Bitcoin zu. «Die US-Zinssenkungsfantasien spielen Krypto-Werten in die Karten», konstatierte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. «Der Inflationstest scheint überstanden.»