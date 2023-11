Auch prognostiziere sie eine Rückkehr zum "Nestle-Modell" mit einem internen Realwachstum von +2,3 Prozent. Dies dürfte nach einer schleppenden Entwicklung in den letzten 18 Monaten zu einer Neubewertung des Qualitätsunternehmen führen, so die Analystin weiter. Sie sehe allerdings auch Risiken was die Erholung der Volumen in Lateinamerika angehe, was sich wiederum auf das Wachstum des gesamten Unternehmens auswirken könnte.