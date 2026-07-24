Für Hedgefonds böten sie eine einfache Möglichkeit, die Long- oder Short-Positionen im jeweiligen Sektor zu erhöhen oder zu verringern, fügte er hinzu. Im Februar brachte JPMorgan ein Portfolio von Credit Default Swaps auf den Markt, das an einige der grössten Hyperscaler gekoppelt ist und in Schritten von 25 Millionen US-Dollar gehandelt werden kann – 5 Millionen US-Dollar pro Swap. Und im März teilte Goldman Sachs Kunden, die auf fallende Kurse von Leveraged Loans spekulieren wollten, mit, dass ein entsprechendes Produkt für Wetten gegen den Kreditmarkt noch nicht verfügbar sei.