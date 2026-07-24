Goldman Sachs und JPMorgan haben diese Woche Produkte auf den Markt gebracht, die es Anlegern ermöglichen, ihr Engagement in Anleihen der Technologiebranche schnell zu reduzieren oder zu erhöhen, da die Besorgnis über die zukünftigen massiven Anleiheemissionen von Hyperscalern für Investitionen in künstliche Intelligenz zunimmt.
Goldman Sachs kündigte am Donnerstag ein Produkt an, mit dem Anleger einen Korb von Anleihen von 18 gleichgewichteten US-Hochzinsemittenten handeln können, darunter CoreWeave, Applied Digital und Cipher Digital.
Dies geht aus Informationen von Insidern und einer Bloomberg vorliegenden Mitteilung des Goldman-Handelsteams hervor. Der Händler kann Anfragen von 50 bis 250 Millionen US-Dollar bearbeiten, und Anleger können die Anleihen des Korbs direkt erwerben oder Total-Return-Swaps darauf handeln. Die Anleihen im Korb weisen eine durchschnittliche Rendite von 7,45 Prozent und einen durchschnittlichen Spread von 319 Basispunkten auf. Zum Vergleich: Der breitere Hochzinsmarkt weist eine durchschnittliche Rendite von 7,3 Prozent und einen Spread von 267 Basispunkten auf.
JPMorgan hat am Montag drei Portfolios aufgelegt. Eines davon umfasst langfristige, liquide Investment-Grade-Anleihen von Hyperscalern und Projektfinanzierungen von elf Emittenten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Zu diesen Emittenten gehören Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Oracle. Ein weiteres Portfolio zielt auf 15 KI-bezogene Emittenten im Junk-Rating-Bereich ab, darunter CoreWeave und Applied Digital.
Das dritte Portfolio konzentriert sich auf 16 Emittenten aus dem Halbleiter- und Hardwarebereich, darunter Nvidia. Die Informanten baten um Anonymität, da die Details vertraulich sind. Vertreter von Goldman Sachs und JPMorgan lehnten eine Stellungnahme ab.
Sorgen wegen KI-Ausgaben
Die Wall Street hat in Windeseile neue Absicherungsinstrumente auf den Markt gebracht, da das Engagement von Anleihegläubigern in Schulden im Zusammenhang mit KI- und Rechenzentrumsprojekten in beispiellosem Tempo zunimmt. Diese Absicherungsprodukte ermöglichen es Hedgefonds und anderen Investoren, branchenspezifische Risiken in ihren Portfolios schnell zu steuern oder pessimistische bzw. optimistische Markteinschätzungen auszudrücken.
Der Handel kann mit einem einzigen Schritt zu einem vereinbarten Preis ausgeführt werden. Die Sorgen um KI-bezogene Ausgaben flammten am Donnerstag erneut auf, als die Berichtssaison neue Ergebnisse einiger der größten Unternehmen der Welt veröffentlichte.
Die Anleihen von Alphabet gerieten unter Druck, nachdem der Google-Mutterkonzern seine geplanten Investitionsausgaben für das Jahr erhöht hatte und der Quartals-Cashflow erstmals seit dem Börsengang vor über zwei Jahrzehnten negativ ausfiel. Gleichzeitig notieren die Kosten für die Absicherung von Oracle-Anleihen gegen Zahlungsausfall auf einem Rekordhoch.
Anpassung des Risikos im Portfolio möglich
Grant Nachman, Gründer und Chief Investment Officer von Shorecliff Asset Management, erklärte, dass die Portfolios in der Regel gross, breit gefächert und hochliquide seien und somit eine schnelle und effiziente Anpassung des Gesamtrisikos in einem Portfolio ermöglichten, insbesondere für Long-Only-Manager.
Für Hedgefonds böten sie eine einfache Möglichkeit, die Long- oder Short-Positionen im jeweiligen Sektor zu erhöhen oder zu verringern, fügte er hinzu. Im Februar brachte JPMorgan ein Portfolio von Credit Default Swaps auf den Markt, das an einige der grössten Hyperscaler gekoppelt ist und in Schritten von 25 Millionen US-Dollar gehandelt werden kann – 5 Millionen US-Dollar pro Swap. Und im März teilte Goldman Sachs Kunden, die auf fallende Kurse von Leveraged Loans spekulieren wollten, mit, dass ein entsprechendes Produkt für Wetten gegen den Kreditmarkt noch nicht verfügbar sei.
(Bloomberg/cash)