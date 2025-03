US-Präsident Donald Trump hat für den 3. April Sonderzölle auf alle nicht in den USA gefertigten Autos in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Einen Tag vorher will er «reziproke» Zölle bekanntgeben, um Unterschiede zu Zollsätzen einzelner Länder auszugleichen. Trump stört sich an den Handelsdefiziten seines Landes und will Unternehmen zu Investitionen in den USA bewegen.