Marktdominanz durch Hardware und Software

Bei Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht Nvidia 80 Prozent des Weltmarktes. Von diesem Kuchen wollen sich etablierte Chip-Hersteller wie AMD oder Startups wie Cerebras eine Scheibe abschneiden. Auch andere Technologiekonzerne wie der Online-Händler Amazon, die Alphabet-Tochter Google oder die Facebook-Mutter Meta arbeiten an eigenen KI-Prozessoren. Allerdings hat sich Nvidia in den vergangenen Jahren ein Software-Ökosystem aufgebaut, mit dem es Entwickler an sich bindet. Das Programmpaket «CUDA» soll es ihnen erleichtern, Anwendungen für Nvidia-Prozessoren zu schreiben.