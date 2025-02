Girsky war seit dem vergangenen Jahr auf der Suche nach neuen Geldquellen - offenbar vergebens. Nikola ist nicht der erste US-Hersteller von Elektrofahrzeugen, der in die Pleite rutschte: Fisker, Proterra und Lordstown Motors hatten es bereits vorher getroffen. Nikola-Gründer Trevor Milton war 2023 zu vier Jahren Haft wegen Betrugs verurteilt worden. Der Leerverkäufer Hindenburg Research hatte der Firma vorgeworfen, die Anleger über ihre technischen Fähigkeiten hinters Licht geführt zu haben. So sei ein Elektro-Lastwagen, den Nikola in einem Video in voller Fahrt gezeigt hatte, tatsächlich nur einen Hügel hinuntergerollt worden.