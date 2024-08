Richtungswechsel nährt Carry Trades

Am Freitag sind bereits die nächsten grossen Wetten auf Zinssenkungen in den Blickpunkt gerückt. Die Händler erhöhten ihre Wetten auf eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt anstatt der bisher erwarteten 0,25 Prozentpunkte im September. Auch der zunehmend schwachen Greenback gerät erneut in den Fokus. Denn dieser entpuppt sich als bevorzugte Währung für eine neue Welle der sogenannten Carry Trades, bei denen riskante Wetten mit geliehenem Geld in einer anderen Währung eingegangen werden.