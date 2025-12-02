Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart erholte sich auch der Kryptosektor. Die umsatzstärkste Kryptowährung Bitcoin verteuerte sich zunächst um fast sieben Prozent auf 92.226 Dollar, nachdem der Preis am Vortag mehr als fünf Prozent abgerutscht war. Etwa zeitgleich mit dem Ende des Aktienhandels an der Wall Street lag Bitcoin noch 5,6 Prozent im Plus. «Die Lage ist derzeit recht stabil, wir schliessen das Jahr mit wenigen – toi, toi, toi – negativen Überraschungen ab», sagte Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier. Die Erholung beim Bitcoin stützte Kryptowerte: Die Papiere von Unternehmen wie Strategy, Coinbase und Mara legten um 1,3 bis 5,8 Prozent zu.