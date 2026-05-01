Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal um gut 19 Prozent. Beim Konzernumsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen mit einem Plus von 17 Prozent. Die iPhone-Erlöse wuchsen um fast 22 Prozent, verfehlten damit aber die noch höheren Erwartungen der Analysten. , die im Schnitt eher mit 57,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Engpässe schienen für die Anleger aber eine plausible Erklärung dafür zu sein. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 3,5 Prozent zu.