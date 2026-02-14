Das US-Militär bereitet sich offenbar nach Angaben von Insidern für den Fall eines Angriffsbefehls von US-Präsident Donald Trump auf einen möglichen wochenlangen Einsatz gegen den Iran ‌vor. Dies sagten ⁠zwei US-Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, am Freitag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. US-Präsident Donald Trump bezeichnete ausserdem einen Regimewechsel im Iran am Freitag als wünschenswert und heizte damit den ⁠Konflikt mit Teheran weiter an. Ein Regimewechsel «scheint das Beste zu sein, was passieren könnte», sagte Trump. Er lehnte es ab, zu sagen, wer seiner Meinung nach die Macht im Iran übernehmen sollte, erklärte ‌jedoch, es gebe gewisse «Leute».