Powell wird weiter an der Zinsschraube drehen

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib verweist darauf, dass die US-Zentralbank den Leitzins in diesem Jahr bereits um "stolze 3,75 Prozentpunkte" angehoben hat: "Beim weiteren Vorgehen muss die Fed jetzt ein feines Händchen beweisen", so die Expertin, die früher für die Weltbank in Washington tätig war.