Laut Scherrmann deuten die aktuellen Wirtschaftsdaten darauf hin, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt nicht so schnell verschlechtert wie ursprünglich befürchtet und dass die Inflation zugleich ein Thema bleibt. «Auf dieser Basis erwarten wir, dass die Fed die Zinsen nicht nur im September um 25 Basispunkte senken wird, sondern auch auf allen verbleibenden Sitzungen in 2024.» Die Fed wird am 7. November und am 18. Dezember erneut über die Leitzinsen entscheiden.