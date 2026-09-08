Das Verkehrsministerium sei zutiefst beunruhigt über Fords Abhängigkeit von lizenzierter Technologie von CATL in seinem Werk in ​Marshall im Bundesstaat Michigan, hiess es ​in dem Schreiben. Das Gemeinschaftsunternehmen ​von Ford und Geely in Spanien helfe zudem strategischen ‌Gegnern dabei, auf westlichen Märkten Fuss zu fassen. Darüber hinaus könnten die laufenden Gespräche mit BYD über Bauteile ​für ​Hybridfahrzeuge dazu führen, dass ⁠subventionierte ausländische Technologie noch stärker ​in die Lieferketten von ⁠Ford integriert werde.