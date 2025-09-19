Ströer und Stabilus auf Talfahrt - SMG debütiert an Schweizer Börse

Zu den Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Ströer. Die Papiere des Aussenwerbers fielen um bis zu 4,1 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 37,50 Euro. Das Unternehmen kappte wegen der Folgen geopolitischer Unsicherheiten seine Jahresziele. Dies komme nach der Gewinnwarnung der TV-Senderkette ProSiebenSat.1 nicht ganz unerwartet, sagte ein Börsianer.